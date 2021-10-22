Starikan написав:detroytred Xenon написав:
общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит
Тоже можновладци?
Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".
Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.
Ви правильно зрозуміли мою думку.
Тіки додам: ви точно підкреслили - *в массе*.
Так у тому й справа, що керівники ні в якому разі не повинні бути відображенням маси.
На те й вони й керівники.
В роту, взвод приходять в масі)) ледащі, неграмотні, небажаючі, безвідповідальні і т.д.
Але нормальний керівник примушує їх працювати згідно вимог законів, начальників, інструкцій, статутів і т.д.
Якщо керівник, як оці маси))))), то й працювати вони будуть однаково)))))
Це ж наявне, що завідувач оцих вакцинаторів та його начальники, а також контролюючі хоч прямо, хоч халатним відношенням до своїх ПРЯМИХ посадових обов'язків способствують саме отакій "роботі".
Були б омериканці, німці дуже)) свідомими, то не було б у них отакого покарання, невідмінного.
За порушення.
Хто карає, стимулює, контролює, керує, розробляє і т.д.?))
Вищестоящі...
І саме за це вони отримують гроші, льготи.
Чим вище, тим більше.
На горі піраміди президент, як гарант Конституції; прем'єр; Рада, суд.
А будівельники, які платять податки, замість того, щоб спитати, як вони працюють, пропонують -- нехай кожен стане свідомим і вкруте лампочку і під'їзді.
Тобто генерить претензії до пересічних.
Ні.)))
Можна чекати росту свідомості мас)))
До другого пришестя.
З.и.
*объем очень приличный" -- і невже ви вважаєте, що навіть невелички струмки грошей в нас можуть бути не поміченими вищестоящими?...
Комбриг у відпустку з собою графік відпусток брав, щоб, якщо хтось буде зсувати свою, повз нього пляшка шампанського не пройшла)))
Начштабу.