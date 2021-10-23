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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7490749174927493 Додано: Суб 23 жов, 2021 17:12 Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною.



У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі.



"Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі. Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною.У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі."Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29666 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2109 раз. Подякували: 2213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:07 Козак-характерник написав: Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''.

Вопрос был правильный

Какого хрена, ты и тебе подобные святоши, этот вопрос постоянно педалируете ?



Ты латентный гомосексуал ?

Кстати, это не я сказал, это говорят психологи

Кто часто осуждает гомосексуализм, тот явно латентный гомосексуал Вопрос был правильныйКакого хрена, ты и тебе подобные святоши, этот вопрос постоянно педалируете ?Ты латентный гомосексуал ?Кстати, это не я сказал, это говорят психологиКто часто осуждает гомосексуализм, тот явно латентный гомосексуал pesikot

Повідомлень: 6149 З нами з: 31.08.09 Подякував: 437 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:12 Schmit

Повідомлень: 2450 З нами з: 08.09.09 Подякував: 46 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16 Re: Політичні дискусії Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.



Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться. unicdima

Повідомлень: 1976 З нами з: 10.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24 Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.



Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.

Практично перейшовши межу до пропаганди.

Хто і навіщо?...

Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.Практично перейшовши межу до пропаганди.Хто і навіщо?...Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. detroytred

Повідомлень: 24669 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2041 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:32 unicdima написав: Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.



Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться. Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться.

Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.

По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо ) Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15451 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8548 раз. Подякували: 4127 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:39 Вкладчик1234 написав: Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.

По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо ) Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо

И в чем же его балабольство?

Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.

Ты сам хоть смотрел его интервью? И в чем же его балабольство?Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.Ты сам хоть смотрел его интервью? unicdima

Повідомлень: 1976 З нами з: 10.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46 unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.

По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо ) Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо

И в чем же его балабольство?

Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.

Ты сам хоть смотрел его интервью? И в чем же его балабольство?Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.

Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.



Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15451 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8548 раз. Подякували: 4127 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:50 Вкладчик1234 написав: Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.

Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.



Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов

Слив засчитан.

Получается как раз у тебя ни о чем, сугубо личные предубеждения.

Если бы у него было просто балабольство то вся эта порохатая нечисть не бесновалась бы. Слив засчитан.Получается как раз у тебя ни о чем, сугубо личные предубеждения.Если бы у него было просто балабольство то вся эта порохатая нечисть не бесновалась бы. unicdima

Повідомлень: 1976 З нами з: 10.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29 detroytred написав: Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.

Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.

Практично перейшовши межу до пропаганди.

Хто і навіщо?...

Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.Практично перейшовши межу до пропаганди.Хто і навіщо?...Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.

Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.



Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам

Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.

Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС. Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинамЧто-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС. Starikan 2 Повідомлень: 18395 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2267 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7490749174927493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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