|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:12
Puente написав:
Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...
Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною.
У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі.
"Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29666
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2109 раз.
- Подякували: 2213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 18:07
Козак-характерник написав: Puente написав:
Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...
Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''.
Вопрос был правильный
Какого хрена, ты и тебе подобные святоши, этот вопрос постоянно педалируете ?
Ты латентный гомосексуал ?
Кстати, это не я сказал, это говорят психологи
Кто часто осуждает гомосексуализм, тот явно латентный гомосексуал
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6149
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:12
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2450
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16
Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.
Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24
Puente написав:
Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...
Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.
Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24669
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2041 раз.
- Подякували: 3226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:32
unicdima написав:
Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.
Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться.
Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо
)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15451
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8548 раз.
- Подякували: 4127 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:39
Вкладчик1234 написав:
Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо
)
И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46
unicdima написав: Вкладчик1234 написав:
Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо
)
И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?
Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.
Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15451
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8548 раз.
- Подякували: 4127 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:50
Вкладчик1234 написав:
Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.
Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов
Слив засчитан.
Получается как раз у тебя ни о чем, сугубо личные предубеждения.
Если бы у него было просто балабольство то вся эта порохатая нечисть не бесновалась бы.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29
detroytred написав: Puente написав:
Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...
Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.
Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.
Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.
Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам
Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.
Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18395
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2267 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|