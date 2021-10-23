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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7490749174927493
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:12

  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною.

У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі.

"Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:07

  Козак-характерник написав:
  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''.

Вопрос был правильный
Какого хрена, ты и тебе подобные святоши, этот вопрос постоянно педалируете ?

Ты латентный гомосексуал ?
Кстати, это не я сказал, это говорят психологи
Кто часто осуждает гомосексуализм, тот явно латентный гомосексуал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:12

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16

Re: Політичні дискусії

Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.

Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24

  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.

Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:32

  unicdima написав:Після того як свинарнія зробила Арестовича основним своїм ворогом то я вирішив поцікавитися, що ж він зараз каже таке, що викликає біснування у убогих. Буду якось кидати його інтерв`ю.

Зробив висновок, що ні один порохатий і близько до його рівня не дотягує, тому вони і бісяться.

Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:39

  Вкладчик1234 написав:Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )

И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )

И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.

Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:50

  Вкладчик1234 написав:Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.

Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов

Слив засчитан.
Получается как раз у тебя ни о чем, сугубо личные предубеждения.
Если бы у него было просто балабольство то вся эта порохатая нечисть не бесновалась бы.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29

  detroytred написав:
  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.
Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.

Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.

Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам :wink:
Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.
Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС.
Starikan
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  #<1 ... 7490749174927493
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