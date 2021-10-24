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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7490749174927493 Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24 Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.



Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.

Практично перейшовши межу до пропаганди.

Хто і навіщо?...

Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.Практично перейшовши межу до пропаганди.Хто і навіщо?...Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. detroytred

Повідомлень: 24669 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2045 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46 unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.

По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо ) Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо

И в чем же его балабольство?

Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.

Ты сам хоть смотрел его интервью? И в чем же его балабольство?Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.

Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.



Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15449 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8551 раз. Подякували: 4129 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29 detroytred написав: Puente написав: Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ... Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.

Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.

Практично перейшовши межу до пропаганди.

Хто і навіщо?...

Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок. Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.Практично перейшовши межу до пропаганди.Хто і навіщо?...Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.

Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.



Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам

Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.

Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС. Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинамЧто-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС. Starikan 2 Повідомлень: 18405 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3009 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:08 Вкладчик1234 написав: unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.

По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо ) Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо

И в чем же его балабольство?

Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.

Ты сам хоть смотрел его интервью? И в чем же его балабольство?Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.

Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.



Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов

Снова "противник" российской пропаганды unicdima слился в экстазе с рупором российской пропаганды Вкладчик1234

Или наоборот



unicdima отлично взаимодействует с российским пропагандистом Вкладчик1234



Из этого можно сделать только один вывод, о! ужас, unicdima работает на российскую пропаганду



Кто бы мог подумать, что unicdima работает на российскую пропаганду

Вот никогда такого не было и вот опять Снова "противник" российской пропагандыслился в экстазе с рупором российской пропагандыИли наоборототлично взаимодействует с российским пропагандистомИз этого можно сделать только один вывод, о! ужас,работает на российскую пропагандуКто бы мог подумать, чтоработает на российскую пропагандуВот никогда такого не было и вот опять pesikot

Повідомлень: 6151 З нами з: 31.08.09 Подякував: 437 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:31 pesikot , я так понял здесь вкладчик - это прокаженный. ))

Быть с ним единомышленником - это как законтачиться)) Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 21:54, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5164 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:34 Hotab написав: pesikot , я так понял здесь вкладчик - это прокаженный. ))

Быть с ним единомышленником - это как закончиться)) , я так понял здесь вкладчик - это прокаженный. ))Быть с ним единомышленником - это как закончиться))

Еще один брат по разуму Песикоту. Еще один брат по разуму Песикоту. unicdima

Повідомлень: 1977 З нами з: 10.06.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:42 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Еще один брат по разуму Песикоту Еще один брат по разуму Песикоту

Ты заодно, или к чему это? Ты заодно, или к чему это? Hotab

Повідомлень: 5164 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7490749174927493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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