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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7491749274937494>
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24

  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.

Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )

И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.

Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29

  detroytred написав:
  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.
Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.

Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.

Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам :wink:
Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.
Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:08

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )

И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.

Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов

Снова "противник" российской пропаганды unicdima слился в экстазе с рупором российской пропаганды Вкладчик1234
Или наоборот

unicdima отлично взаимодействует с российским пропагандистом Вкладчик1234

Из этого можно сделать только один вывод, о! ужас, unicdima работает на российскую пропаганду

Кто бы мог подумать, что unicdima работает на российскую пропаганду
Вот никогда такого не было и вот опять
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:31

pesikot , я так понял здесь вкладчик - это прокаженный. ))
Быть с ним единомышленником - это как законтачиться))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:34

  Hotab написав:pesikot , я так понял здесь вкладчик - это прокаженный. ))
Быть с ним единомышленником - это как закончиться))

Еще один брат по разуму Песикоту.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:42

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Еще один брат по разуму Песикоту

Ты заодно, или к чему это?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:03

Re: Політичні дискусії

А інтерв`ю Арестовича нешановний вже видалив :D
такого порохатого модера я ще не бачив.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:34

unicdima , так ты один остался, кто ещё не распробовал зелёное дерьмо. Всё после ковида никак твои вкусовые рецепторы не могут понять, что то только на этикетке "шоколад". А по факту ..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:43

  Hotab написав:unicdima , так ты один остался, кто ещё не распробовал зелёное дерьмо. Всё после ковида никак твои вкусовые рецепторы не могут понять, что то только на этикетке "шоколад". А по факту ..

Я ж говорю, ты брат по разуму Песикоту.
Если я против фейков порохато-медведчуковской пропаганды то это не значит, что я зеленых во всем подерживаю, у меня к ним много претензий.
unicdima
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