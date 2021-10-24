Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:45
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 25 жов, 2021 00:32
Додано: Пон 25 жов, 2021 00:34
Re: Політичні дискусії
Сейчас из-за кризиса Нефтегаза и проблем в промышленном секторе может начаться довольно сильный виток инфляции гривны.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|