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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7491749274937494
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:45

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:я зеленых во всем подерживаю, у меня к ним много претензий.

Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:32

  Hotab написав:
  unicdima написав:я зеленых во всем подерживаю, у меня к ним много претензий.

Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?


Так тарифы были 5,5 гривен вместо 12 , которые ещё тогда Порошенко обещал.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:34

Re: Політичні дискусії

Сейчас из-за кризиса Нефтегаза и проблем в промышленном секторе может начаться довольно сильный виток инфляции гривны. :idea:
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  #<1 ... 7491749274937494
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