Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:45
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 25 жов, 2021 00:32
Додано: Пон 25 жов, 2021 00:34
Re: Політичні дискусії
Сейчас из-за кризиса Нефтегаза и проблем в промышленном секторе может начаться довольно сильный виток инфляции гривны.
Додано: Пон 25 жов, 2021 06:47
Re: Політичні дискусії
Падение тарифов на тот момент даже не отработало величину падения стоимости энергоносителей в Европе.
Что касается отопления, то оно вообще не снизилось в ряде областей, а в некоторых снизилось на издевательские 2 грн/ГКал. (вы требуете снижения? Держите.)
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