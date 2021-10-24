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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 жов, 2021 06:47
Lion+ написав:
Так тарифы были 5,5 гривен вместо 12
Падение тарифов на тот момент даже не отработало величину падения стоимости энергоносителей в Европе.
Что касается отопления, то оно вообще не снизилось в ряде областей, а в некоторых снизилось на издевательские 2 грн/ГКал. (вы требуете снижения? Держите.)
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:08
Знаменитый Харьковский авиазавод вскоре «пойдет с молотка»
Правительство и ВР утвердили решение по его продаже. Государство не в состоянии обеспечить предприятие заказами, в результате завод имеет 4,5 млрд грн задолженности. С 2015 года на нем не построено ни одной машины.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:24
"Народный мэр" города Сумы Анатолий Почечун провел свою "Игру в кальмара", где главным призом была подача отопления в квартиры. В таких "игрищах" приняли участие десятки семей по собственному желанию выполняя смертельно опасные задания.
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