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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7491749274937494>
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24

  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.

Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Перед просмотром речей Арестовича нужно давать предупреждение, типа как на сигаретах и алкоголе, или даже запретить как тяжелые наркотики.
По уровню балабольства, с Арестовичем сравнится только "доктор Пи" (в нынешнее время циркачи назначили бы его министром МОЗ, имхо :) )

И в чем же его балабольство?
Он гораздо больше знает чем все его оппоненты, пропагандонства как от всяких порохатых Березовцов-олешков и прочих я у него не встречал.
Ты сам хоть смотрел его интервью?

Смотрел его, ещё когда он и ему подобные вещали про "план Анаконда" и т.п.
Уровень его "экспертности" и "аналитики" как у алкашей у разливайки - тупо речевой понос ниочём.

Березовцы-Олешки-Потураевы - особо не отличаются, кроме мелких "косметических" нюансов
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29

  detroytred написав:
  Puente написав:Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...

Да. Дуже цікаве питання: навіщо??? просувають це.
Дали їм усі права, захист від агресивних. І все б - так ні, саме просувають і просувають далі.
Практично перейшовши межу до пропаганди.
Хто і навіщо?...
Не маю абсолютно ніяких навіть здогадок.

Да, я тоже не понимаю, кому это выгодно.

Впрочем, есть и еще один сходный пример - BLM (до сих пор английские футболисты падают перед матчами на колени). Там тоже не видно явной выгоды, только комплекс колониального и рабовладельческого прошлого, который нам абсолютно непонятен по понятным причинам :wink:
Что-то подобное, видимо, и с БДСМ, чего-то мы не понимаем.
Ну а киношники просто выполняют распоряжение еуропейцив, наверняка это одно из условий вступления в ЕС.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:45

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:я зеленых во всем подерживаю, у меня к ним много претензий.

Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:32

  Hotab написав:
  unicdima написав:я зеленых во всем подерживаю, у меня к ним много претензий.

Пожалуйста перечень.
"Просто перестать стрелять" поддерживал?
"Снизим тарифы" верил?
В чем поддерживал?


Так тарифы были 5,5 гривен вместо 12 , которые ещё тогда Порошенко обещал.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:34

Re: Політичні дискусії

Сейчас из-за кризиса Нефтегаза и проблем в промышленном секторе может начаться довольно сильный виток инфляции гривны. :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:47

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Так тарифы были 5,5 гривен вместо 12

Падение тарифов на тот момент даже не отработало величину падения стоимости энергоносителей в Европе.
Что касается отопления, то оно вообще не снизилось в ряде областей, а в некоторых снизилось на издевательские 2 грн/ГКал. (вы требуете снижения? Держите.)
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:08

Знаменитый Харьковский авиазавод вскоре «пойдет с молотка»

Правительство и ВР утвердили решение по его продаже. Государство не в состоянии обеспечить предприятие заказами, в результате завод имеет 4,5 млрд грн задолженности. С 2015 года на нем не построено ни одной машины.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:24



"Народный мэр" города Сумы Анатолий Почечун провел свою "Игру в кальмара", где главным призом была подача отопления в квартиры. В таких "игрищах" приняли участие десятки семей по собственному желанию выполняя смертельно опасные задания.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:32

Портніков результати майбутніх виборів обгрунтовує виключно рішенням чотирьох олігархів: РЛА, Фірташ, Беня і Пінчук.
Як вирішать і як домовляться.

Варіанти:
1. Малоймовірний -- ПАП.
Правда, щось обгрунтування смішне -- "соромно" до Петра йти з поясненнями типу "звиняй, помилилися, хотіли краще для країни".
Особливо Бені.

2. ЮВТ - президент нарешті, Разумков - прем'єр.
Але Йуля зхарчить всіх навколо й того ж Беню кине.

3. Разумков - президент, Йуля - прем'єр. Але ж знов вона зхарчить і кине.

Як буде?
Каже - не знаю.
Як "не знає" й пу, на питання Погребінського "Що робити з Україною".
detroytred
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