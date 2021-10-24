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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:20
detroytred написав:
Портніков результати майбутніх виборів обгрунтовує виключно рішенням чотирьох олігархів: РЛА, Фірташ, Беня і Пінчук.
Як вирішать і як домовляться.
Варіанти:
1. Малоймовірний -- ПАП.
Правда, щось обгрунтування смішне -- "соромно" до Петра йти з поясненнями типу "звиняй, помилилися, хотіли краще для країни".
Особливо Бені.
2. ЮВТ - президент нарешті, Разумков - прем'єр.
Але Йуля зхарчить всіх навколо й того ж Беню кине.
3. Разумков - президент, Йуля - прем'єр. Але ж знов вона зхарчить і кине.
Як буде?
Каже - не знаю.
Як "не знає" й пу, на питання Погребінського "Що робити з Україною".
До виборів ще дожити потрібно.
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