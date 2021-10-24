Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.
Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28
Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.
Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:59
Интересно, кто эту "знаменитость" купит, если 60% комплектующих поступало из России?
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