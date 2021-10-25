Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.
Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28
Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.
Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:59
Интересно, кто эту "знаменитость" купит, если 60% комплектующих поступало из России?
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:31
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44
Ітогі подвєдьом. 2021-10-26
Ітогі подвєдьом. 2021-10-26
1)
"Перемирие" ... чё уж там ...
2)
Центр Разумкова-старшего "вдруг" обнаружил рост рейтинга Разумкова-младшего
Я давно уже говорю, что цель соц.опросов не выявить настроения пересичных украинцев, а навязать им рейтинги тех или иных политиков
Вот сейчас активно пропихивают Разумкова
3)
Просто сказочный идиот.
4)
5)
Хоть что-то полезное от СНБО.
Хотя, на этом форуме есть учётки, которые активно распространяют инфо с этих ТГ-каналов
6)
Год назад провели абсолютно незаконный опрос. Из непонятных источников финансирования
Впрочем, на результаты этого опроса зелёная плесень положила большой прибор
ИМХО, результатом опроса была проверка - прокатят незаконные действия в виде опроса или нет. Прокатило
7)
Простите, ШТА ???
Степанов, самый министр от зелёной плесени. А вот оно чё, на него куча дел, гадом оказался
Может изначально не стоило Степанова назначать на пост министра ?
Так сказать, не бросать лису в курятник
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:49
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:23
Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло
И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.
Но ничего, резко будет ... но для тебя
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