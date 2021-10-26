Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение

Про це йдеться у даних соцопитування Центру Разумкова, яке було проведено за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні

1. Володимир Зеленський – 25,7% (28,8%);

2. Петро Порошенко – 14,0% (15,9%);

3. Юрій Бойко – 11,7% (14,6%);

4. Юлія Тимошенко – 10,1% (10,9%);

5. Дмитро Разумков – 8,8% (2,3%);

6. Євген Мураєв – 6,3% (не було у списках)



РНБО спостерігає за всіма сферами життя в Україні

Усі засідання РНБО проходять у дискусіях

Але спроб взяти медіа "під ковпак" не буде

Виводити кошти з "Привату" Коломойському допомагали у Нацбанку

А відсоткова ставка в Україні шкодить бізнесу

Зелений тариф – приклад "купленого" законопроєкту

Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма. Об этом стало известно из трансляции заседания суда, которое отслеживал местный ресурс De Telegraaf.



Судья заявила, что "объекты являются частью наследия Украины" после обретения нею независимости в 1991 году.

Совет национальной безопасности и обороны составил "черный" список Telegram-каналов. Все ресурсы распространяют дезинформацию в пользу Российской Федерации

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводилось общенациональный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским

Говорит, что никто не забыт и ничто не забыто

Ітогі подвєдьом. 2021-10-26"Перемирие" ... чё уж там ...Центр Разумкова-старшего "вдруг" обнаружил рост рейтинга Разумкова-младшегоЯ давно уже говорю, что цель соц.опросов не выявить настроения пересичных украинцев, а навязать им рейтинги тех или иных политиковВот сейчас активно пропихивают РазумковаПросто сказочный идиот.Хоть что-то полезное от СНБО.Хотя, на этом форуме есть учётки, которые активно распространяют инфо с этих ТГ-каналовГод назад провели абсолютно незаконный опрос. Из непонятных источников финансированияВпрочем, на результаты этого опроса зелёная плесень положила большой приборИМХО, результатом опроса была проверка - прокатят незаконные действия в виде опроса или нет. ПрокатилоПростите, ШТА ???Степанов, самый министр от зелёной плесени. А вот оно чё, на него куча дел, гадом оказалсяМожет изначально не стоило Степанова назначать на пост министра ?Так сказать, не бросать лису в курятник