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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7492749374947495>
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28

Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.

Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:59

  Вкладчик1234 написав:
Знаменитый Харьковский авиазавод вскоре «пойдет с молотка»
Правительство и ВР утвердили решение по его продаже. Государство не в состоянии обеспечить предприятие заказами, в результате завод имеет 4,5 млрд грн задолженности. С 2015 года на нем не построено ни одной машины.

Интересно, кто эту "знаменитость" купит, если 60% комплектующих поступало из России?
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:31

Вчера ночью в учебном центре "Десна" Черниговской области, прямо на посту застрелился 23-летний срочник. Сделал он это из штатного АК-47, а тело обнаружила смена, прибывшая на смену. До дембеля ему оставался всего месяц. Подробности выясняет прокуратура.

https://t.me/perepichka_news/20117
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44

Ітогі подвєдьом. 2021-10-26

Ітогі подвєдьом. 2021-10-26

1) Сегодня на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен - штаб ООС
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение

"Перемирие" ... чё уж там ...

2) Президентський рейтинг. Зеленський та Порошенко лідирують, Разумков у першій п'ятірці – опитування
Про це йдеться у даних соцопитування Центру Разумкова, яке було проведено за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні

Центр Разумкова-старшего "вдруг" обнаружил рост рейтинга Разумкова-младшего

Я давно уже говорю, что цель соц.опросов не выявить настроения пересичных украинцев, а навязать им рейтинги тех или иных политиков
Вот сейчас активно пропихивают Разумкова
1. Володимир Зеленський – 25,7% (28,8%);
2. Петро Порошенко – 14,0% (15,9%);
3. Юрій Бойко – 11,7% (14,6%);
4. Юлія Тимошенко – 10,1% (10,9%);
5. Дмитро Разумков – 8,8% (2,3%);
6. Євген Мураєв – 6,3% (не було у списках)

3) Коротко | "РНБО не проходить як "одобрямс". Інтерв'ю Данілова – за хвилину
  • РНБО спостерігає за всіма сферами життя в Україні
  • Усі засідання РНБО проходять у дискусіях
  • Але спроб взяти медіа "під ковпак" не буде
  • Виводити кошти з "Привату" Коломойському допомагали у Нацбанку
  • А відсоткова ставка в Україні шкодить бізнесу
  • Зелений тариф – приклад "купленого" законопроєкту

Просто сказочный идиот.

4) Крым – это Украина | "Скифское золото" передадут в Киев: решение Амстердамского суда
Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма. Об этом стало известно из трансляции заседания суда, которое отслеживал местный ресурс De Telegraaf.

Судья заявила, что "объекты являются частью наследия Украины" после обретения нею независимости в 1991 году.

5) СНБО обнародовал "черный" список Telegram-каналов c дезинформацией
Совет национальной безопасности и обороны составил "черный" список Telegram-каналов. Все ресурсы распространяют дезинформацию в пользу Российской Федерации

Хоть что-то полезное от СНБО.
Хотя, на этом форуме есть учётки, которые активно распространяют инфо с этих ТГ-каналов

6) Год прошел: в "Слуге народа" до сих пор не разобрались с расходами на "Зе-опрос" – КИУ
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводилось общенациональный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским

Год назад провели абсолютно незаконный опрос. Из непонятных источников финансирования
Впрочем, на результаты этого опроса зелёная плесень положила большой прибор

ИМХО, результатом опроса была проверка - прокатят незаконные действия в виде опроса или нет. Прокатило

7) Расследуется ряд дел в отношении экс-главы Минздрава Степанова - Венедиктова
Говорит, что никто не забыт и ничто не забыто

Простите, ШТА ???
Степанов, самый министр от зелёной плесени. А вот оно чё, на него куча дел, гадом оказался

Может изначально не стоило Степанова назначать на пост министра ?
Так сказать, не бросать лису в курятник
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:49

  Starikan написав:Интересно, кто эту "знаменитость" купит, если 60% комплектующих поступало из России?


кто-то себе частный аэропорт сделает :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:23

  detroytred написав:Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.

Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.

Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло

И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.

Но ничего, резко будет ... но для тебя :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:20

  pesikot написав:
  detroytred написав:Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.

Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.

Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло

И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.

Но ничего, резко будет ... но для тебя :)

Що та у кого вкрав клоун?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 02:14

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-10-26

Украина впервые за 50 лет приглашена на заседание комитета совета НАТО Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/ukraina-vper ... 93814.html
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 04:05

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Перемирие" ... чё уж там ...

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 05:38

Schmit
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