Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Знаменитый Харьковский авиазавод вскоре «пойдет с молотка» Правительство и ВР утвердили решение по его продаже. Государство не в состоянии обеспечить предприятие заказами, в результате завод имеет 4,5 млрд грн задолженности. С 2015 года на нем не построено ни одной машины.
Интересно, кто эту "знаменитость" купит, если 60% комплектующих поступало из России?
Вчера ночью в учебном центре "Десна" Черниговской области, прямо на посту застрелился 23-летний срочник. Сделал он это из штатного АК-47, а тело обнаружила смена, прибывшая на смену. До дембеля ему оставался всего месяц. Подробности выясняет прокуратура.
Про це йдеться у даних соцопитування Центру Разумкова, яке було проведено за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні
Центр Разумкова-старшего "вдруг" обнаружил рост рейтинга Разумкова-младшего
Я давно уже говорю, что цель соц.опросов не выявить настроения пересичных украинцев, а навязать им рейтинги тех или иных политиков Вот сейчас активно пропихивают Разумкова
1. Володимир Зеленський – 25,7% (28,8%); 2. Петро Порошенко – 14,0% (15,9%); 3. Юрій Бойко – 11,7% (14,6%); 4. Юлія Тимошенко – 10,1% (10,9%); 5. Дмитро Разумков – 8,8% (2,3%); 6. Євген Мураєв – 6,3% (не було у списках)
Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма. Об этом стало известно из трансляции заседания суда, которое отслеживал местный ресурс De Telegraaf.
Судья заявила, что "объекты являются частью наследия Украины" после обретения нею независимости в 1991 году.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/