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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7492749374947495
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 05:41

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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:45

Re: Політичні дискусії

https://www.unn.com.ua/ru/news/1949803- ... na-donbasi

ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Детали

С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:07

  pesikot написав:
  detroytred написав:Schmit
Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.
А він тримається.

Наче ж всіх влаштовує?!
Ніяких різких рухів.

Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло

И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.

Но ничего, резко будет ... но для тебя :)

Ти - дуже дурний (глупый).
Вилізти може тільки в тебе щось і десь.

А український хоч народ,хоч нарід - нормальний народ. Не гірше за інших.
І на це я постійно звертав увагу.
(Без проблем можу тобі, брехлу, цитат надати.
Ти ж, як завжди, знов вискочив з брехнею, пхаючі під моєї цитатаю свої -- "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый".

Я так розумію, що відповіді на питання: навіщо і чому??? ти отак брешеш і брешеш - ти не надасиш.
Відмовчися і ... знов абсолютно голослівно збрешеш.

З.и.
До речі, особисто ти вже отримав "резко". Це ж в тебе катастрофа, все пропало й тещо.
Голосиш))

Ще раз тобі вказую - оперуй фактами.
А ти з брехні тепер ще й на дурне вангування окремим особам перейшов.

Це ж треба бути таким дурним ... народ (український) вже в нього не такий.
Да-да))
Тебе ж макали, наприклад, у результати голосування в військових частинах.
Що вказує на ТВОЮ ТУПУ БРЕХНЮ ПРО - "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.".

Так що, звиняй, тупий і брехлуватий, по фактам саме ти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Перемирие" ... чё уж там ...

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/

Він не осилить дану інформацію.
Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
detroytred
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