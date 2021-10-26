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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7492749374947495 Додано: Сер 27 жов, 2021 05:41 Дивіться краще це

Ukrainian

Повідомлень: 10259 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 711 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:45 Re: Політичні дискусії https://www.unn.com.ua/ru/news/1949803- ... na-donbasi



ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе

ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе



КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.



Детали



С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.



С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.



После этого обстрелы украинских позиций прекратились. ВСУ применили Bayraktar TB2 на ДонбассеВСУ применили Bayraktar TB2 на ДонбассеКИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.ДеталиС 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.После этого обстрелы украинских позиций прекратились. yama Повідомлень: 3934 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7895 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:07 pesikot написав: detroytred написав: Schmit

Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.

А він тримається.



Наче ж всіх влаштовує?!

Ніяких різких рухів. SchmitТак з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець.А він тримається.Наче ж всіх влаштовує?!Ніяких різких рухів.

Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло



И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый

Который и поддерживает такого же клоуна.



Но ничего, резко будет ... но для тебя Потому что, всю вашу честность - как рукой снялоИ вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватыйКоторый и поддерживает такого же клоуна.Но ничего, резко будет ... но для тебя

Ти - дуже дурний (глупый).

Вилізти може тільки в тебе щось і десь.



А український хоч народ,хоч нарід - нормальний народ. Не гірше за інших.

І на це я постійно звертав увагу.

(Без проблем можу тобі, брехлу, цитат надати.

Ти ж, як завжди, знов вискочив з брехнею, пхаючі під моєї цитатаю свої -- "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый".



Я так розумію, що відповіді на питання: навіщо і чому??? ти отак брешеш і брешеш - ти не надасиш.

Відмовчися і ... знов абсолютно голослівно збрешеш.



З.и.

До речі, особисто ти вже отримав "резко". Це ж в тебе катастрофа, все пропало й тещо.

Голосиш))



Ще раз тобі вказую - оперуй фактами.

А ти з брехні тепер ще й на дурне вангування окремим особам перейшов.



Це ж треба бути таким дурним ... народ (український) вже в нього не такий.

Да-да))

Тебе ж макали, наприклад, у результати голосування в військових частинах.

Що вказує на ТВОЮ ТУПУ БРЕХНЮ ПРО - "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый

Который и поддерживает такого же клоуна.".



Так що, звиняй, тупий і брехлуватий, по фактам саме ти. Ти - дуже дурний (глупый).Вилізти може тільки в тебе щось і десь.А український хоч народ,хоч нарід - нормальний народ. Не гірше за інших.І на це я постійно звертав увагу.(Без проблем можу тобі, брехлу, цитат надати.Ти ж, як завжди, знов вискочив з брехнею, пхаючі під моєї цитатаю свої -- "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый".Я так розумію, що відповіді на питання: навіщо і чому??? ти отак брешеш і брешеш - ти не надасиш.Відмовчися і ... знов абсолютно голослівно збрешеш.З.и.До речі, особисто ти вже отримав "резко". Це ж в тебе катастрофа, все пропало й тещо.Голосиш))Ще раз тобі вказую - оперуй фактами.А ти з брехні тепер ще й на дурне вангування окремим особам перейшов.Це ж треба бути таким дурним ... народ (український) вже в нього не такий.Да-да))Тебе ж макали, наприклад, у результати голосування в військових частинах.Що вказує на ТВОЮ ТУПУ БРЕХНЮ ПРО - "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватыйКоторый и поддерживает такого же клоуна.".Так що, звиняй, тупий і брехлуватий, по фактам саме ти. detroytred

Повідомлень: 24675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2051 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12 Ukrainian написав: pesikot написав: Перемирие" ... чё уж там ... Перемирие" ... чё уж там ...

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/ 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".Источник: Генштаб ВСУДословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".

Він не осилить дану інформацію.

Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало. Він не осилить дану інформацію.Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало. detroytred

Повідомлень: 24675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2051 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:17 detroytred написав: Він не осилить дану інформацію.

Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало. Він не осилить дану інформацію.Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.

Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема. Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема. unicdima

Повідомлень: 1993 З нами з: 10.06.19 Подякував: 84 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7492749374947495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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