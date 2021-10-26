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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:45
Re: Політичні дискусії
ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Детали
С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:07
Ти - дуже дурний (глупый).
Вилізти може тільки в тебе щось і десь.
А український хоч народ,хоч нарід - нормальний народ. Не гірше за інших.
І на це я постійно звертав увагу.
(Без проблем можу тобі, брехлу, цитат надати.
Ти ж, як завжди, знов вискочив з брехнею, пхаючі під моєї цитатаю свої -- "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый".
Я так розумію, що відповіді на питання: навіщо і чому??? ти отак брешеш і брешеш - ти не надасиш.
Відмовчися і ... знов абсолютно голослівно збрешеш.
З.и.
До речі, особисто ти вже отримав "резко". Це ж в тебе катастрофа, все пропало й тещо.
Голосиш))
Ще раз тобі вказую - оперуй фактами.
А ти з брехні тепер ще й на дурне вангування окремим особам перейшов.
Це ж треба бути таким дурним ... народ (український) вже в нього не такий.
Да-да))
Тебе ж макали, наприклад, у результати голосування в військових частинах.
Що вказує на ТВОЮ ТУПУ БРЕХНЮ ПРО - "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый
Который и поддерживает такого же клоуна.".
Так що, звиняй, тупий і брехлуватий, по фактам саме ти.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12
Він не осилить дану інформацію.
Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:17
Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
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