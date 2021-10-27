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ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Детали
С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
detroytred написав:Schmit Так з самого початку прогнозували ЗЕ десь рік і капець. А він тримається.
Наче ж всіх влаштовує?! Ніяких різких рухів.
Потому что, всю вашу честность - как рукой сняло
И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый Который и поддерживает такого же клоуна.
Но ничего, резко будет ... но для тебя
Ти - дуже дурний (глупый). Вилізти може тільки в тебе щось і десь.
А український хоч народ,хоч нарід - нормальний народ. Не гірше за інших. І на це я постійно звертав увагу. (Без проблем можу тобі, брехлу, цитат надати. Ти ж, як завжди, знов вискочив з брехнею, пхаючі під моєї цитатаю свої -- "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый".
Я так розумію, що відповіді на питання: навіщо і чому??? ти отак брешеш і брешеш - ти не надасиш. Відмовчися і ... знов абсолютно голослівно збрешеш.
З.и. До речі, особисто ти вже отримав "резко". Це ж в тебе катастрофа, все пропало й тещо. Голосиш))
Ще раз тобі вказую - оперуй фактами. А ти з брехні тепер ще й на дурне вангування окремим особам перейшов.
Це ж треба бути таким дурним ... народ (український) вже в нього не такий. Да-да)) Тебе ж макали, наприклад, у результати голосування в військових частинах. Що вказує на ТВОЮ ТУПУ БРЕХНЮ ПРО - "И вылезло, что "мудрый" нарид - тупой и вороватый Который и поддерживает такого же клоуна.".
Так що, звиняй, тупий і брехлуватий, по фактам саме ти.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
detroytred написав:Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Достойный ответ со стороны ЗСУ Вжарили по самые гланды оккупантам
Я целый день почитывал истерики из-за поребрика по этой ситуации
unicdima написав:Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
Какая же ты мразь
Целый год было "перемирие", когда гибли воины ЗСУ. Не давали ЗСУ отвечать на обстрелы. А ты называл это "перемирием"