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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7493749474957496
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:54

За сегодня поступило несколько сообщений о том, что уже с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. И ни иски ДТЭК, ни запреты и подписанные Зеленским законы, ни санкции, ни права человека, ни демократические ценности, ни Юрий Луценко не способны это остановить – благо, сам президент Лукашенко не против «по-христиански помогать страдающему соседу».

Говорится о том, что из Беларуси забронировали мощностей на 900 МВт, по другим данным – ещё и из РФ на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с агрессором.

Ранее в Минэнерго подобные «фейки» категорически отвергали, а глава министерства Герман Галущенко вообще заявлял о необходимости отключиться от сетей бывшего СССР. И он лично обращался к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества. Но необходимость чем-то поддерживать льготный тариф на э/э и ферросплавные заводы Коломойского взяла своё. Да и информационно нас к этому готовили.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:42

  pesikot написав:Какая же ты мразь

Целый год было "перемирие", когда гибли воины ЗСУ. Не давали ЗСУ отвечать на обстрелы.
А ты называл это "перемирием"

Свиня завжди свиня.
unicdima
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