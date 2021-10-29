RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7492749374947495
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:45

Re: Політичні дискусії

https://www.unn.com.ua/ru/news/1949803- ... na-donbasi

ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Детали

С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
yama
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7910 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Перемирие" ... чё уж там ...

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/

Він не осилить дану інформацію.
Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24676
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2052 раз.
Подякували: 3227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:17

  detroytred написав:Він не осилить дану інформацію.
Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.

Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1994
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:42

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Перемирие" ... чё уж там ...

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/

Достойный ответ со стороны ЗСУ
Вжарили по самые гланды оккупантам

Я целый день почитывал истерики из-за поребрика по этой ситуации
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 437 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:54

За сегодня поступило несколько сообщений о том, что уже с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. И ни иски ДТЭК, ни запреты и подписанные Зеленским законы, ни санкции, ни права человека, ни демократические ценности, ни Юрий Луценко не способны это остановить – благо, сам президент Лукашенко не против «по-христиански помогать страдающему соседу».

Говорится о том, что из Беларуси забронировали мощностей на 900 МВт, по другим данным – ещё и из РФ на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с агрессором.

Ранее в Минэнерго подобные «фейки» категорически отвергали, а глава министерства Герман Галущенко вообще заявлял о необходимости отключиться от сетей бывшего СССР. И он лично обращался к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества. Но необходимость чем-то поддерживать льготный тариф на э/э и ферросплавные заводы Коломойского взяла своё. Да и информационно нас к этому готовили.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15472
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8580 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:08

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 08.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:41

  pesikot написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Достойный ответ со стороны ЗСУ
Вжарили по самые гланды оккупантам

Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 08.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7492749374947495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.