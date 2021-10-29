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ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Детали
С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
detroytred написав:Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Достойный ответ со стороны ЗСУ Вжарили по самые гланды оккупантам
Я целый день почитывал истерики из-за поребрика по этой ситуации
За сегодня поступило несколько сообщений о том, что уже с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. И ни иски ДТЭК, ни запреты и подписанные Зеленским законы, ни санкции, ни права человека, ни демократические ценности, ни Юрий Луценко не способны это остановить – благо, сам президент Лукашенко не против «по-христиански помогать страдающему соседу».
Говорится о том, что из Беларуси забронировали мощностей на 900 МВт, по другим данным – ещё и из РФ на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с агрессором.
Ранее в Минэнерго подобные «фейки» категорически отвергали, а глава министерства Герман Галущенко вообще заявлял о необходимости отключиться от сетей бывшего СССР. И он лично обращался к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества. Но необходимость чем-то поддерживать льготный тариф на э/э и ферросплавные заводы Коломойского взяла своё. Да и информационно нас к этому готовили.