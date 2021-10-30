За сегодня поступило несколько сообщений о том, что уже с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. И ни иски ДТЭК, ни запреты и подписанные Зеленским законы, ни санкции, ни права человека, ни демократические ценности, ни Юрий Луценко не способны это остановить – благо, сам президент Лукашенко не против «по-христиански помогать страдающему соседу».



Говорится о том, что из Беларуси забронировали мощностей на 900 МВт, по другим данным – ещё и из РФ на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с агрессором.



Ранее в Минэнерго подобные «фейки» категорически отвергали, а глава министерства Герман Галущенко вообще заявлял о необходимости отключиться от сетей бывшего СССР. И он лично обращался к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества. Но необходимость чем-то поддерживать льготный тариф на э/э и ферросплавные заводы Коломойского взяла своё. Да и информационно нас к этому готовили.