Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе ВСУ применили Bayraktar TB2 на Донбассе
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса “Байрактар”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Детали
С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, кафиры не реагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
detroytred написав:Він не осилить дану інформацію. Це спростовує його уяву про "перемирие", зраду й усепропало.
Там не уява, а цілеспрямована брехня, бо при Порошенко було стільки здано по договорняках і стільки втрачено техніки та боєприпасів, що це є доказом державної зради, тому вони і шукають зараз зраду де її нема.
26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Достойный ответ со стороны ЗСУ Вжарили по самые гланды оккупантам
Я целый день почитывал истерики из-за поребрика по этой ситуации
За сегодня поступило несколько сообщений о том, что уже с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. И ни иски ДТЭК, ни запреты и подписанные Зеленским законы, ни санкции, ни права человека, ни демократические ценности, ни Юрий Луценко не способны это остановить – благо, сам президент Лукашенко не против «по-христиански помогать страдающему соседу».
Говорится о том, что из Беларуси забронировали мощностей на 900 МВт, по другим данным – ещё и из РФ на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с агрессором.
Ранее в Минэнерго подобные «фейки» категорически отвергали, а глава министерства Герман Галущенко вообще заявлял о необходимости отключиться от сетей бывшего СССР. И он лично обращался к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества. Но необходимость чем-то поддерживать льготный тариф на э/э и ферросплавные заводы Коломойского взяла своё. Да и информационно нас к этому готовили.
Бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Михайлович Герус в своём telegram-канале стал приводить оперативные данные об агресивних действиях РФ - отсутствии поставок в Украину энергетических углей и электроэнергии. Очевидно, чувствует, кому будет ай-я-яй после начала энергокризиса этой зимой.
Ведь получается, что страна-агрессор начала выполнять законопроект Андрея Михайловича #5208 касательно мер по усилению энергетической независимости Украины ещё до его рассмотрения Верховной Радой! Хочется спросить у автора: "Чем же вы теперь не довольны?".
Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.
1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой. Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции. Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики. В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы. 2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем. 4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.