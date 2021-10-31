Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.
1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой. Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции. Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики. В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы. 2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем. 4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.
Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-Европу
Что и объясняет, почему потомки Европы, в лице США, шпыняют старушку Европу. Мол, бабка, ты вообще офигела ?