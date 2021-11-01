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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7493749474957496 Додано: Нед 31 жов, 2021 17:40 Starikan написав: Schmit написав: pesikot написав: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/

Достойный ответ со стороны ЗСУ

Вжарили по самые гланды оккупантам Достойный ответ со стороны ЗСУВжарили по самые гланды оккупантам Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела. Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.

1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой.

Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции.

Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики.

В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы.

2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем.

4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен. 1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой.Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции.Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики.В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы.2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем.4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.

Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-Европу



Что и объясняет, почему потомки Европы, в лице США, шпыняют старушку Европу.

Мол, бабка, ты вообще офигела ? Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-ЕвропуЧто и объясняет, почему потомки Европы, в лице США, шпыняют старушку Европу.Мол, бабка, ты вообще офигела ? pesikot

Повідомлень: 6162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 440 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 21:58 Кортеж президента США Джо Байдена во время его визита в Рим на саммит G20 составил рекордные 100 автомобилей.... Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15492 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8608 раз. Подякували: 4152 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 12:06 Вкладчик1234 просто привез всех кто хотел вживую посмотреть на мессию BìnhAutoDat Повідомлень: 63 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:29 Бывшая президентка Эстонии Керсти Кальюлайд, не советовшая эстонскому бизнесу вкладывать в Украину из-за коррупции, не смогла набрать голосов для участия в президентских выборах в Эстонии.



Но ничего. С 1 ноября она переходит работать в Наблюдательный совет «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Виктора Пинчука. Да, в самую коррумпированную страну.



Это уверенная заявка на должность в украинском правительстве. Соросята своих не бросают, но и за свои деньги долго не содержат, обычно сбрасывают непотреб на бюджетное финансирование Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15492 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8608 раз. Подякували: 4152 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 21:32 возможно продадут нам немножко энергии

Укрэнерго сообщает, что ОАСК разблокировал закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси, отменив обеспечение иска компании Ахметова "ДТЭК Западэнерго".



Первые суточные аукционы должны пройти уже сегодня. По их итогам поставки ресурсов из этих стран могут начаться 3 ноября.



Вот так.



Не с первого, так с третьего. Перемога опять превращается в зраду. Украина спасена. Агрессоры и диктаторыпродадут нам немножко энергии Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15492 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8608 раз. Подякували: 4152 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7493749474957496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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