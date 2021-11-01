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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:40
Starikan написав: Schmit написав:
Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.
1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой.
Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции.
Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики.
В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы.
2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем.
4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.
Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-Европу
Что и объясняет, почему потомки Европы, в лице США, шпыняют старушку Европу.
Мол, бабка, ты вообще офигела ?
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:58
Кортеж президента США Джо Байдена во время его визита в Рим на саммит G20 составил рекордные 100 автомобилей....
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Додано: Пон 01 лис, 2021 12:06
Вкладчик1234 просто привез всех кто хотел вживую посмотреть на мессию
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:29
Бывшая президентка Эстонии Керсти Кальюлайд, не советовшая эстонскому бизнесу вкладывать в Украину из-за коррупции, не смогла набрать голосов для участия в президентских выборах в Эстонии.
Но ничего. С 1 ноября она переходит работать в Наблюдательный совет «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Виктора Пинчука. Да, в самую коррумпированную страну.
Это уверенная заявка на должность в украинском правительстве. Соросята своих не бросают, но и за свои деньги долго не содержат, обычно сбрасывают непотреб на бюджетное финансирование
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:32
Украина спасена. Агрессоры и диктаторы возможно
продадут нам немножко энергии
Укрэнерго сообщает, что ОАСК разблокировал закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси, отменив обеспечение иска компании Ахметова "ДТЭК Западэнерго".
Первые суточные аукционы должны пройти уже сегодня. По их итогам поставки ресурсов из этих стран могут начаться 3 ноября.
Вот так.
Не с первого, так с третьего. Перемога опять превращается в зраду.
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