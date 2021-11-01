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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7493749474957496
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:40

  Starikan написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311773/
Достойный ответ со стороны ЗСУ
Вжарили по самые гланды оккупантам
Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.

1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой.
Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции.
Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики.
В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы.
2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем.
4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.

Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-Европу

Что и объясняет, почему потомки Европы, в лице США, шпыняют старушку Европу.
Мол, бабка, ты вообще офигела ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:58

Кортеж президента США Джо Байдена во время его визита в Рим на саммит G20 составил рекордные 100 автомобилей....
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:06

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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:08

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  Schmit написав: Показательно, что немецко-французские евроаферисты сильно обеспокоились уничтожением скрепной гаубицы, а не гибелью украинского бойца от ее обстрела.

1. Они еще с конца 90х крепко повязаны экономически с рашкой. Как же - 140-млн рынок + рынки других постсоветских. Фактически Рашка была поставлена Западом "смотрящей" над бывшим Союзом, как после 2МВ Союз был поставлен смотрящим над Восточной Европой ( Грузия и Украина == Венгрия и Чехословакия). Можно еще вспомнить гитлеровскую Германию, которую озабоченные франко-британские миротворцы поставили смотрящей над центральной Европой.
Спят и видят, как снять с 4 рейха санкции.
Ничего личного, только бизнес. Это традиция западноевропейской политики.
В этом у них энергичная поддержка со стороны пиигсов, куда ездят российские туристы.
2. Рашка для них союзник в борьбе с "американской гегемонией", и одновременно боятся ее союза с Китаем.
4. В плане энергоносителей (еще с советских времен, после арабского эмбарго-1973) боятся закрытия краника, что было недавно продемонстрировано рашкой и привело к аномальному росту цен.

Нра, как вы в 4-х пунктах объяснили старушку-Европу



Так что, "Україна це Європа" уже отменяется? :D

Отгородимся стеной не только с востока и севера, но и с запада, и будем строить своё особое чучхэ?
Или встанем в коленопреклонную позу "чего изволите" перед США, в надежде, что большой белый заокеанский господин впишется за своего смиренного раба?
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