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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7494749574967497
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:16

  Starikan написав:
  Tegularius написав: Так что, "Україна це Європа" уже отменяется? :D
Отгородимся стеной не только с востока и севера, но и с запада, и будем строить своё особое чучхэ?
Или встанем в коленопреклонную позу "чего изволите" перед США, в надежде, что большой белый заокеанский господин впишется за своего смиренного раба?

Вы случайно не блоХер?
Только они пишут такие истеричные и бессодержательные творения.


Спасибо, что процитировали, благодаря чему мой пост еще можно прочитать. А помните, как начиналось: "свобода - наща религия"?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:18

Ну и по-сути, если по тем или иным причинам не устраивает позиция Германии и Франции, то уместно ли дальше говорить об интеграции Украины в ЕС? Германия и Франция локомотивы ЕС, с их объединения в Союз угля и стали собственно и ведет начало Евросоюз. Их вес там несравненно выше веса республик Прибалтики и даже Польши. Может тогда ну её, эту евроинтеграцию?

И конкретно к порошенковцам вопрос: не считаете, что название его партии ЕС в этой связи звучит не совсем патриотично, и надо бы его как-то сменить?
Tegularius
 
Повідомлень: 1636
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