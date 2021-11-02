|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:16
Starikan написав: Tegularius написав:
Так что, "Україна це Європа" уже отменяется?
Отгородимся стеной не только с востока и севера, но и с запада, и будем строить своё особое чучхэ?
Или встанем в коленопреклонную позу "чего изволите" перед США, в надежде, что большой белый заокеанский господин впишется за своего смиренного раба?
Вы случайно не блоХер?
Только они пишут такие истеричные и бессодержательные творения.
Спасибо, что процитировали, благодаря чему мой пост еще можно прочитать. А помните, как начиналось: "свобода - наща религия"?
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:18
Ну и по-сути, если по тем или иным причинам не устраивает позиция Германии и Франции, то уместно ли дальше говорить об интеграции Украины в ЕС? Германия и Франция локомотивы ЕС, с их объединения в Союз угля и стали собственно и ведет начало Евросоюз. Их вес там несравненно выше веса республик Прибалтики и даже Польши. Может тогда ну её, эту евроинтеграцию?
И конкретно к порошенковцам вопрос: не считаете, что название его партии ЕС в этой связи звучит не совсем патриотично, и надо бы его как-то сменить?
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|