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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:07
Schmit написав:
Если правда, то это будет полная венесуализация или бенесуализация Украины. Там нарид выбрал водителя автобуса, у нас - виртуального учителя на велосипеде.
Конечно, удалять с финансового форума высосанные из пальца порохоботские инсинуации о якобы скором дефолте Украины никто не будет. Это же очень патриотично.
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Tegularius
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