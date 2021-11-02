RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7494749574967497
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:07

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:Schmit
https://patrioty.org.ua/politic/zle-iaz ... 97144.html

Если правда, то это будет полная венесуализация или бенесуализация Украины. Там нарид выбрал водителя автобуса, у нас - виртуального учителя на велосипеде.


Конечно, удалять с финансового форума высосанные из пальца порохоботские инсинуации о якобы скором дефолте Украины никто не будет. Это же очень патриотично.
Tegularius
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 11.02.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7494749574967497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34505)
03.11.2021 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.