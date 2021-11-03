Министр энергетики Герман Галущенко оказался злостным неплательщиком за газ — его долг больше 75 000 гривен.
Так, Галущенко получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018-2019 гг. (около 76 000 гривен). В апреле 2020 Галущенко подал иск в суд против Киевского облгаза. Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные. Но, в сентябре 2021 суд принял сторону Киевоблгаза и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.