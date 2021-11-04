RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7494749574967497
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:32

Министр энергетики Герман Галущенко оказался злостным неплательщиком за газ — его долг больше 75 000 гривен.

Так, Галущенко получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018-2019 гг. (около 76 000 гривен). В апреле 2020 Галущенко подал иск в суд против Киевского облгаза. Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные. Но, в сентябре 2021 суд принял сторону Киевоблгаза и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15498
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8623 раз.
Подякували: 4157 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:55

  Вкладчик1234 написав:Министр энергетики Герман Галущенко оказался злостным неплательщиком за газ — его долг больше 75 000 гривен.
Так, Галущенко получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018-2019 гг. (около 76 000 гривен). В апреле 2020 Галущенко подал иск в суд против Киевского облгаза. Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные. Но, в сентябре 2021 суд принял сторону Киевоблгаза и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.

Подаст апелляцию, потом дойдет до Верховного суда и ЕСПЧ :mrgreen:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18444
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2295 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:56

  Schmit написав:

Скажіть своєму брехливому пропагандону Березовцю, що Єльня далі від українського кордону ніж приміром Вороніж :D "в непосрєдствєнной блізості от граніци"- 300км :D
Розкажіть цьому ваєнному експерту, що ніяких знімків з американських розвідувальних спутників в мережі немає бо вони не публікуються.

Чому ці брехливі фейки які спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України досі не видалені?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 10.06.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7494749574967497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.