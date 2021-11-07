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Министр энергетики Герман Галущенко оказался злостным неплательщиком за газ — его долг больше 75 000 гривен.
Так, Галущенко получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018-2019 гг. (около 76 000 гривен). В апреле 2020 Галущенко подал иск в суд против Киевского облгаза. Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные. Но, в сентябре 2021 суд принял сторону Киевоблгаза и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.
Вкладчик1234 написав:Министр энергетики Герман Галущенко оказался злостным неплательщиком за газ — его долг больше 75 000 гривен. Так, Галущенко получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018-2019 гг. (около 76 000 гривен). В апреле 2020 Галущенко подал иск в суд против Киевского облгаза. Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные. Но, в сентябре 2021 суд принял сторону Киевоблгаза и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как Галущенко отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.
Подаст апелляцию, потом дойдет до Верховного суда и ЕСПЧ
Скажіть своєму брехливому пропагандону Березовцю, що Єльня далі від українського кордону ніж приміром Вороніж "в непосрєдствєнной блізості от граніци"- 300км Розкажіть цьому ваєнному експерту, що ніяких знімків з американських розвідувальних спутників в мережі немає бо вони не публікуються.
Чому ці брехливі фейки які спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України досі не видалені?
Скажіть своєму брехливому пропагандону Березовцю, що Єльня далі від українського кордону ніж приміром Вороніж "в непосрєдствєнной блізості от граніци"- 300км Розкажіть цьому ваєнному експерту, що ніяких знімків з американських розвідувальних спутників в мережі немає бо вони не публікуються.
Чому ці брехливі фейки які спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України досі не видалені?
Слухай уважно і не фантазуй, Єльня - "недалеко от границы с Беларусью", а "недалеко от границы с Украиной" - мова йдеться про Брянськ і Курськ. Інформацію опублікували видання WP, Politico..., зелені звинуватили їх у дезінформації. Чомусь я більше довіряю іменитим виданням, ніж зелебобікам. Крім того у відео йдеться, що мертвечук повністю на свободі при звинуваченні у держраді, а Павловський та інші - сидять по надуманих зелених звинуваченнях.
Эмигрантка из Украины выиграла выборы в городской совет Нью-Йорка
..... Во время избирательной кампании американская газета New York Post сообщила, что сын Трампа, Дональд Трамп-младший, записал обращение, в котором призвал жителей Бруклина голосовать за Верников. “Избрание Верников в городской совет Нью-Йорка важно для нас. Эта женщина выступает за финансирование полиции, рабочих мест и сильную экономику. Верников за то, чтобы наша страна была лидером”, — призывал Трамп-младший.
На посту депутата эмигрантка из Украины обещает бороться за увеличение финансирования полиции и санитарно-очистительных служб Нью-Йорка. «Я знаю, что необходимо городу именно сейчас на бытовом уровне и я ощущаю поддержку местных жителей, она для меня очень важна», — отметила новоизбранный депутат.
Многолетняя сторонница Трампа На выборах Верников баллотировалась от Республиканской партии США. Известно, что на прошлых выборах она была активной сторонницей 45-го президента США Дональда Трампа. Она поддерживает его политику как на национальном, так и на международном уровнях.
“Когда вы говорите людям в этом округе, что вы — республиканец, это сразу меняет дело. Люди видят, что Демократическая партия ведет Штаты в плохую сторону», – комментируя выборы, заявила Верников в комментарии The New York Times. И добавила, что считает жителей Нью-Йорка уставшими от демократов: “Это было громкое сообщение для демократов, прогрессивных левых. Мы устали от политики, которую они проводят с целью разрушить наш город и район”.
Schmit написав:Слухай уважно і не фантазуй, Єльня - "недалеко от границы с Беларусью", а "недалеко от границы с Украиной" - мова йдеться про Брянськ і Курськ. Інформацію опублікували видання WP, Politico..., зелені звинуватили їх у дезінформації. Чомусь я більше довіряю іменитим виданням, ніж зелебобікам. Крім того у відео йдеться, що мертвечук повністю на свободі при звинуваченні у держраді, а Павловський та інші - сидять по надуманих зелених звинуваченнях.
Це ти намагаєшся черговою брехнею виправдати брехню Березовця. Він конкретно говорить про знімки з під Єльні і на цьому малює чергову висосану зраду. З Америки може Єльня і здається біля України, але для МОУ це не так. Отже фейк Березовця спрямований на дискредитацію ЗСУ. Про Медведчука він теж бреше бо Медведчук залишається під домашнім арештом.
Schmit написав:Слухай уважно і не фантазуй, Єльня - "недалеко от границы с Беларусью", а "недалеко от границы с Украиной" - мова йдеться про Брянськ і Курськ. Інформацію опублікували видання WP, Politico..., зелені звинуватили їх у дезінформації. Чомусь я більше довіряю іменитим виданням, ніж зелебобікам. Крім того у відео йдеться, що мертвечук повністю на свободі при звинуваченні у держраді, а Павловський та інші - сидять по надуманих зелених звинуваченнях.
Це ти намагаєшся черговою брехнею виправдати брехню Березовця. Він конкретно говорить про знімки з під Єльні і на цьому малює чергову висосану зраду. З Америки може Єльня і здається біля України, але для МОУ це не так. Отже фейк Березовця спрямований на дискредитацію ЗСУ.
Так там не тільки про Єльню йдеться, а і про інші точки. Просто фантастична зеупоротість.
unicdima написав:Про Медведчука він теж бреше бо Медведчук залишається під домашнім арештом.