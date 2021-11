.....

Во время избирательной кампании американская газета New York Post сообщила, что сын Трампа, Дональд Трамп-младший, записал обращение, в котором призвал жителей Бруклина голосовать за Верников. “Избрание Верников в городской совет Нью-Йорка важно для нас. Эта женщина выступает за финансирование полиции, рабочих мест и сильную экономику. Верников за то, чтобы наша страна была лидером”, — призывал Трамп-младший.



На посту депутата эмигрантка из Украины обещает бороться за увеличение финансирования полиции и санитарно-очистительных служб Нью-Йорка. «Я знаю, что необходимо городу именно сейчас на бытовом уровне и я ощущаю поддержку местных жителей, она для меня очень важна», — отметила новоизбранный депутат.



Многолетняя сторонница Трампа

На выборах Верников баллотировалась от Республиканской партии США. Известно, что на прошлых выборах она была активной сторонницей 45-го президента США Дональда Трампа. Она поддерживает его политику как на национальном, так и на международном уровнях.



“Когда вы говорите людям в этом округе, что вы — республиканец, это сразу меняет дело. Люди видят, что Демократическая партия ведет Штаты в плохую сторону», – комментируя выборы, заявила Верников в комментарии The New York Times. И добавила, что считает жителей Нью-Йорка уставшими от демократов: “Это было громкое сообщение для демократов, прогрессивных левых. Мы устали от политики, которую они проводят с целью разрушить наш город и район”.