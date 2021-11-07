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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7495749674977498
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:19

  Schmit написав:Зупинка повноважень наглядової ради Нафтогазу — коштувала Україні 4 мільярди доларів.

https://gordonua.com/news/money/korban- ... 80342.html
Хотя ситуация прогнозировалась ранее, но:
https://gordonua.com/news/worldnews/ros ... 80352.html
Отдельно про "уголь" официальная статистика, не от торговцев чужими собаками:
https://kvpu.org.ua/uk/news/4926-zapasi ... shuvatisya

https://kvpu.org.ua/uk/news/4931-derzha ... n-vuhillia

https://kvpu.org.ua/uk/news/4924-hirnyk ... aroblenoho
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:35

unicdima
https://hvylya.net/news/241248-ukraina- ... ya-ekspert
"Америку открыл?"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21

Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/

От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.

Брехуни вони однакові ... всюди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31

  detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/
От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.
Брехуни вони однакові ... всюди.

Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:44

  Starikan написав:
  detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/
От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.
Брехуни вони однакові ... всюди.

Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.

Та отож подати можна під різними соусами. Навіть просто відмовчатися або нести про інше.

Але коли брехуна у лоба фактом на контрасті, то це дуже яскраво виглядає.
detroytred
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  #<1 ... 7495749674977498
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