Хотя ситуация прогнозировалась ранее, но:
Отдельно про "уголь" официальная статистика, не от торговцев чужими собаками:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 08 лис, 2021 15:19
Хотя ситуация прогнозировалась ранее, но:
Отдельно про "уголь" официальная статистика, не от торговцев чужими собаками:
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:35
unicdima
"Америку открыл?"
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21
Путін про Крим у 2008 році
От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.
Брехуни вони однакові ... всюди.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31
Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:44
Та отож подати можна під різними соусами. Навіть просто відмовчатися або нести про інше.
Але коли брехуна у лоба фактом на контрасті, то це дуже яскраво виглядає.
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