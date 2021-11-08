Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/ От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би? Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли. Брехуни вони однакові ... всюди.
Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.
detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/ От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би? Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли. Брехуни вони однакові ... всюди.
Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.
Та отож подати можна під різними соусами. Навіть просто відмовчатися або нести про інше.
Але коли брехуна у лоба фактом на контрасті, то це дуже яскраво виглядає.
В Офисе президента Украины считают, что нужно создать новую подгруппу в ТКГ, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в видеокомментарии 8 ноября, - сообщается на сайте главы государства.
"Также следует создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться и с тем, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты «Минска», – сказал пресс-секретарь Президента.
Он отметил, что Российская Федерация уже давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и над этим вопросом работают украинские спецслужбы и международные партнеры Украины.