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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7495749674977498
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:19

  Schmit написав:Зупинка повноважень наглядової ради Нафтогазу — коштувала Україні 4 мільярди доларів.

https://gordonua.com/news/money/korban- ... 80342.html
Хотя ситуация прогнозировалась ранее, но:
https://gordonua.com/news/worldnews/ros ... 80352.html
Отдельно про "уголь" официальная статистика, не от торговцев чужими собаками:
https://kvpu.org.ua/uk/news/4926-zapasi ... shuvatisya

https://kvpu.org.ua/uk/news/4931-derzha ... n-vuhillia

https://kvpu.org.ua/uk/news/4924-hirnyk ... aroblenoho
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:35

unicdima
https://hvylya.net/news/241248-ukraina- ... ya-ekspert
"Америку открыл?"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21

Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/

От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.

Брехуни вони однакові ... всюди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31

  detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/
От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.
Брехуни вони однакові ... всюди.

Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:44

  Starikan написав:
  detroytred написав:Путін про Крим у 2008 році
https://m.facebook.com/babaandkit/videos/путін-про-крим-у-2008-році/2073996999442665/
От йому в пику би на якійсь прес-конференції сунули б це на великому екрані. От що він у відповідь заспівав би?
Або рашкованам щоденно кисильови-соловьови перед кожним своїм виступом вставляли.
Брехуни вони однакові ... всюди.

Это вполне можно подать под соусом "он же предупреждал, что взаимоотношения татар, русских и украинцев - это проблема Украины, но Украина с ней не справилась..." и далее обычная киселевщина.

Та отож подати можна під різними соусами. Навіть просто відмовчатися або нести про інше.

Але коли брехуна у лоба фактом на контрасті, то це дуже яскраво виглядає.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:40

Красава!
По, нельзя отказать в правильном чувстве держать нос по ветру.
https://www.dialog.ua/ukraine/239770_1636392324
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:22

Хроники деолигархизации.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:30

Schmit
Здесь красивше: https://ua24ua.net/skandal-s-viplatoy-1 ... omoyskomu/
Но факт остаётся фактом - должны следует возвращать.
Вопрос в другом сколько, для генерации такого количества газа пришлось дуться и гнуться?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:37

Я рекомендую иной вгляд - посмотрите на деяния Верховного, в то время, когда Враг имеет 20% территории :
У Зеленского считают, что пора создать новую подгруппу в ТКГ с целью возвращения контроля за госграницей на Донбассе

09.11.2021 14:15. https://www.ostro.org/general/society/news/622047/

В Офисе президента Украины считают, что нужно создать новую подгруппу в ТКГ, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в видеокомментарии 8 ноября, - сообщается на сайте главы государства.

"Также следует создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться и с тем, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты «Минска», – сказал пресс-секретарь Президента.

Он отметил, что Российская Федерация уже давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и над этим вопросом работают украинские спецслужбы и международные партнеры Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:34

Словно по Фрейду "суть политиков в Украине": https://gordonua.com/news/kiev/klichko- ... 80563.html

Я, так понимаю, это крест на Евроинтеграции, когда Воры под шумок сами пишут правила игры в напёрстки: https://gordonua.com/news/politics/v-uk ... 80585.html

Земли не осталось, порты проданы, заводы вырезаны на металолом, население разбежалось, все, кто успел, и не вымер -... на очереди ключевые структуры Государства: https://gordonua.com/news/money/kubrako ... 80557.html

А это реклама всему банковскому сектору Украины "храните деньги в банке": https://ord-ua.com/2021/11/09/66450/ или "спасайся, кто может"
Kudrjavuy
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