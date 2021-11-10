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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7496749774987499
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:58

  Ukrainian написав:Зеленський проінспектував нові поїзди та вагони, які купують для УЗ за програмою Велике будівництво

Також за програмою Велике будівництво для Укрзалізниці закупатимуть нові вагони у Крюківського заводу. Перші 20 із 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця року. Надалі УЗ планує замовити ще 500.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ivnytstvo/

1. трёхвагонная мототриса стоит уже много лет - за неё не расплатились.
2. Из 20 заявленных - деньги для завода под вопросом.(правда уже заявили, что вторая заменит Пессу на участке Киев-Борисполь)
...................................................
- "Велике будивництво" для того, что бы зарабатывали немцы? https://economics.segodnya.ua/economics ... 91704.html
- Сюреализм?
Или бабки в Европу?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:46

На данный момент УЗ получила 5 из 100 пассажирских вагонов, впервые закупленных за бюджетные средства.

Для "Укрзализныци" планируется строительство и закупка 500 новых пассажирских вагонов в ближайшие два года.

Как передает корреспондент ЦТС, об этом сегодня в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах за два следующих года построить еще 500 таких. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов", - отметил Зеленский.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что в планах также закупка 60 пригородных поездов и 10 пассажирских поездов категории "Интерсити".

Напомним, что в октябре "Укрзализныця" получила первые 5 купейных вагонов из 100 новых пассажирских вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода и приобретенных за средства государственного бюджета. По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены АО "Укрзализныця" до конца 2021 года.

Ранее в УЗ заявляли, что в пятилетней перспективе компания планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:16

  unicdima написав:
  Schmit написав:Хроники деолигархизации.
https://www.youtube.com/watch?v=sHCbAXWTodE
Шестьорка Льоша-губохльоб вже газовий експерт у порохоботів. :D
Про запаси не раз вже говорили, минулорічні запаси були рекордними, а багато років входили в зиму з запасами і меншими ніж зараз і ніхто з того не робив проблеми.

Тоді була кардинально інша ситуація з цінами і транзитом.
  unicdima написав:Державне підприємство Нафтогаз винне газ підприємству в якому володіє контрольним пакетом акцій, от не можу я зрозуміти в чому тут зрада?

Головне тут, за скільки менеджмент Коломойського, який засів у державній Укрнафті, вирішить продавати цей газ. Якщо по 8,99, то питань нема, якщо ж по нинішніх європейських цінах, то ось вона - зрада.
Schmit
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https://youtu.be/okJCZqAcTpE
Достаточно любопытно, рекомендую
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