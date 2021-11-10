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Ukrainian написав:Зеленський проінспектував нові поїзди та вагони, які купують для УЗ за програмою Велике будівництво
Також за програмою Велике будівництво для Укрзалізниці закупатимуть нові вагони у Крюківського заводу. Перші 20 із 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця року. Надалі УЗ планує замовити ще 500.
1. трёхвагонная мототриса стоит уже много лет - за неё не расплатились. 2. Из 20 заявленных - деньги для завода под вопросом.(правда уже заявили, что вторая заменит Пессу на участке Киев-Борисполь) ................................................... - "Велике будивництво" для того, что бы зарабатывали немцы? https://economics.segodnya.ua/economics ... 91704.html - Сюреализм? Или бабки в Европу?
На данный момент УЗ получила 5 из 100 пассажирских вагонов, впервые закупленных за бюджетные средства.
Для "Укрзализныци" планируется строительство и закупка 500 новых пассажирских вагонов в ближайшие два года.
Как передает корреспондент ЦТС, об этом сегодня в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах за два следующих года построить еще 500 таких. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов", - отметил Зеленский.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что в планах также закупка 60 пригородных поездов и 10 пассажирских поездов категории "Интерсити".
Напомним, что в октябре "Укрзализныця" получила первые 5 купейных вагонов из 100 новых пассажирских вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода и приобретенных за средства государственного бюджета. По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены АО "Укрзализныця" до конца 2021 года.
Ранее в УЗ заявляли, что в пятилетней перспективе компания планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.
Schmit написав:Хроники деолигархизации. https://www.youtube.com/watch?v=sHCbAXWTodE Шестьорка Льоша-губохльоб вже газовий експерт у порохоботів. Про запаси не раз вже говорили, минулорічні запаси були рекордними, а багато років входили в зиму з запасами і меншими ніж зараз і ніхто з того не робив проблеми.
Тоді була кардинально інша ситуація з цінами і транзитом.
unicdima написав:Державне підприємство Нафтогаз винне газ підприємству в якому володіє контрольним пакетом акцій, от не можу я зрозуміти в чому тут зрада?
Головне тут, за скільки менеджмент Коломойського, який засів у державній Укрнафті, вирішить продавати цей газ. Якщо по 8,99, то питань нема, якщо ж по нинішніх європейських цінах, то ось вона - зрада.