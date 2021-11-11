Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Зеленський проінспектував нові поїзди та вагони, які купують для УЗ за програмою Велике будівництво
Також за програмою Велике будівництво для Укрзалізниці закупатимуть нові вагони у Крюківського заводу. Перші 20 із 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця року. Надалі УЗ планує замовити ще 500.
1. трёхвагонная мототриса стоит уже много лет - за неё не расплатились. 2. Из 20 заявленных - деньги для завода под вопросом.(правда уже заявили, что вторая заменит Пессу на участке Киев-Борисполь) ................................................... - "Велике будивництво" для того, что бы зарабатывали немцы? https://economics.segodnya.ua/economics ... 91704.html - Сюреализм? Или бабки в Европу?
На данный момент УЗ получила 5 из 100 пассажирских вагонов, впервые закупленных за бюджетные средства.
Для "Укрзализныци" планируется строительство и закупка 500 новых пассажирских вагонов в ближайшие два года.
Как передает корреспондент ЦТС, об этом сегодня в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах за два следующих года построить еще 500 таких. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов", - отметил Зеленский.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что в планах также закупка 60 пригородных поездов и 10 пассажирских поездов категории "Интерсити".
Напомним, что в октябре "Укрзализныця" получила первые 5 купейных вагонов из 100 новых пассажирских вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода и приобретенных за средства государственного бюджета. По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены АО "Укрзализныця" до конца 2021 года.
Ранее в УЗ заявляли, что в пятилетней перспективе компания планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.
Schmit написав:Хроники деолигархизации. https://www.youtube.com/watch?v=sHCbAXWTodE Шестьорка Льоша-губохльоб вже газовий експерт у порохоботів. Про запаси не раз вже говорили, минулорічні запаси були рекордними, а багато років входили в зиму з запасами і меншими ніж зараз і ніхто з того не робив проблеми.
Тоді була кардинально інша ситуація з цінами і транзитом.
unicdima написав:Державне підприємство Нафтогаз винне газ підприємству в якому володіє контрольним пакетом акцій, от не можу я зрозуміти в чому тут зрада?
Головне тут, за скільки менеджмент Коломойського, який засів у державній Укрнафті, вирішить продавати цей газ. Якщо по 8,99, то питань нема, якщо ж по нинішніх європейських цінах, то ось вона - зрада.
До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на форумі «Велике будівництво: нова залізниця».
«Ми розпочинаємо наймасштабніше за роки незалежності нашої країни будівництво і модернізацію рухомого складу та залізничних шляхів. Це — програма оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Десятки тисяч вагонів, тисячі нових робочих місць. Це формування абсолютно нового ринку загальним обсягом 100 млрд гривень», — наголосив глава держави.
Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури заявляли, що з наступного року в рамках програми «Велике будівництво» розпочнеться перше за період незалежності масштабне оновлення парку вантажних вагонів.
Для цього планується залучити близько 100 млрд грн. На ці кошти будуть закуплені 45 тисяч нових вагонів, вироблених українськими підприємствами, замість 55 тисяч непридатних, які планується списати.
Дайте ответ на первый вопрос: "Наёмный в косоворотке" - отлохотронил 73% украинцев - как теперь без "Майдана" его поменять? Ибо обещанный им законодательно прописанный импичмент, по написанной программе его хозяевами не работает? И пока, "эти" рвут остатки Украины - Агрессор готовиться парадным строем пройти ВСЮ Украину.