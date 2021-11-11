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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лис, 2021 23:23
lapay написав:
Помітив, що канал Пінчука почав більше показувати Порошенка і менше Зеленського. Дарма вони зачепили Разумкова. Процес вже не зупинити...
Разумков це нуль.
Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде.
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unicdima
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