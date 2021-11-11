Разумков це нуль.
Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лис, 2021 23:23
Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:53
За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.
Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає прес-служба компанії.
"Укрзалізниця може бути прибутковою, і ми це довели. Жовтень компанія завершила з чистим прибутком у майже 575 млн грн, а за 10 місяців 2021 року отримала позитивний фінансовий результат - 113,5 млн грн.
Впевнений, що 2021 рік, на відміну від минулого року, нам вдасться завершити з прибутком", - сказав Камишін.
Він нагадав, що за 10 місяців минулого року компанія отримала 11,8 млрд грн збитків.
За 1 півріччя 2021 року - 1,4 млрд грн збитків.
"Показник EBITDA за 10 місяців 2021 року досяг 10,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за відповідний період минулого року.
При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці збільшився на 12% і становить 69 млрд грн. Найбільша частка доходу в структурі доходу від реалізації продукції - це доходи від вантажних перевезень, які за січень - жовтень 2021 року склали понад 57 млрд грн", - додали в компанії.
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