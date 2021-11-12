Разумков це нуль.
Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лис, 2021 23:23
Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:53
За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.
Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає прес-служба компанії.
"Укрзалізниця може бути прибутковою, і ми це довели. Жовтень компанія завершила з чистим прибутком у майже 575 млн грн, а за 10 місяців 2021 року отримала позитивний фінансовий результат - 113,5 млн грн.
Впевнений, що 2021 рік, на відміну від минулого року, нам вдасться завершити з прибутком", - сказав Камишін.
Він нагадав, що за 10 місяців минулого року компанія отримала 11,8 млрд грн збитків.
За 1 півріччя 2021 року - 1,4 млрд грн збитків.
"Показник EBITDA за 10 місяців 2021 року досяг 10,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за відповідний період минулого року.
При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці збільшився на 12% і становить 69 млрд грн. Найбільша частка доходу в структурі доходу від реалізації продукції - це доходи від вантажних перевезень, які за січень - жовтень 2021 року склали понад 57 млрд грн", - додали в компанії.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:32
То що, ахметовського менеджера Шмигаля готують на виліт?
Схоже одній бородатій жіночці скоро випишуть премію.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:31
От кляті порохоботи, і тут брешуть.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:38
Re: Політичні дискусії
"Насправді напруга наростала давно. Ще з лютого, коли ввели санкції проти Медведчука. Зеленський поламав статус-кво. І це було тільки питання часу, коли почнуться конфлікти", – пояснює логіку подій один із депутатів "Слуги народу".
"Раніше система була в тіньовий спосіб збалансована. Влада могла щось робити, але її дії можна було спрогнозувати. А Зе дістав з рукава козир РНБО, і всі трохи прифігіли. Можна сьогодні бути великою людиною, а завтра ходити під санкціям. Такого ніколи ще не було", – додає співрозмовник.
Тож коли на камери представники фінансово-промислових груп сміялись із закону про олігархів, атмосфера в кулуарних розмовах була не така весела. Адже ніхто не розумів, як далеко влада може дійти.
З іншого боку, після появи такого швидкого і дієвого механізму як санкції, частина і без того осмілілих соратників Зеленського остаточно втратила відчуття міри.
Наприклад, дехто із топів "Слуги народу" може спокійно телефонувати до бізнесменів і вимагати щось, погрожуючи санкціями. УП такі історії розповідали не криючись самі ж "слуги".
За нашими даними, схожа розмова мала місце і щодо Ріната Ахметова. Власне, вона і могла стати останнім аргументом для олігарха щоб нагадати, хто в країні старший.
Зеля копіює поведінку Пуйла початку нульових - виграти війну, задавити олігархів, потім всі опозіційні медіа і політиків. Тільки не розуміє, що в нас немає таких халявних природних ресурсів, як там, щоб цементувати режим.
Він вже набрид олігархам, розмахуючи гранатою, це початок кінця, особливо після неминучих віялових відключень і проблем з опаленням.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:03
Re: Політичні дискусії
Внутрішні зашквари влада робить сама, без Кремля. У Кремля своя робото - енергетична блокада. При Порошенко вона була за визволення Донбасу, при Зеленському за Медведчука.
Не тільки олігархів зелені дістали своєю непередбаченностю і порушенням домовленостей, але й простих людей своєю несправедливістю, коли своїм зашкварникам нічого, а ворогам закон чи навіть беззаконня.
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