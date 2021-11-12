Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:38

unicdima написав: Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде. Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде.

"Насправді напруга наростала давно. Ще з лютого, коли ввели санкції проти Медведчука. Зеленський поламав статус-кво. І це було тільки питання часу, коли почнуться конфлікти", – пояснює логіку подій один із депутатів "Слуги народу"."Раніше система була в тіньовий спосіб збалансована. Влада могла щось робити, але її дії можна було спрогнозувати. А Зе дістав з рукава козир РНБО, і всі трохи прифігіли. Можна сьогодні бути великою людиною, а завтра ходити під санкціям. Такого ніколи ще не було", – додає співрозмовник.Тож коли на камери представники фінансово-промислових груп сміялись із закону про олігархів, атмосфера в кулуарних розмовах була не така весела. Адже ніхто не розумів, як далеко влада може дійти.З іншого боку, після появи такого швидкого і дієвого механізму як санкції, частина і без того осмілілих соратників Зеленського остаточно втратила відчуття міри.Наприклад, дехто із топів "Слуги народу" може спокійно телефонувати до бізнесменів і вимагати щось, погрожуючи санкціями. УП такі історії розповідали не криючись самі ж "слуги".За нашими даними, схожа розмова мала місце і щодо Ріната Ахметова. Власне, вона і могла стати останнім аргументом для олігарха щоб нагадати, хто в країні старший.Зеля копіює поведінку Пуйла початку нульових - виграти війну, задавити олігархів, потім всі опозіційні медіа і політиків. Тільки не розуміє, що в нас немає таких халявних природних ресурсів, як там, щоб цементувати режим.Він вже набрид олігархам, розмахуючи гранатою, це початок кінця, особливо після неминучих віялових відключень і проблем з опаленням.