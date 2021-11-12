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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:43
Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
Речь в том, что на их плечах идут "зелёные человечки".
Или под зарево градов пойдут беженцы, а за ними зелёные человечки.
В то же время "утку" уже запустили, что это оказывается с Донбасса оружие поставляют - правда не указал, что через и с помощью РФ, как коллективный тандем ФСБ РФ и КГБ Белоруси.
Хз як зараз кордони охороняють. Колись було стій стріляю, попереджувальний вистріл і вогонь на ураження. «Мігранти» швидко зникнуть в невідомому напрямку.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:16
Как раз Вам стоит ознакомиться с той информацией, что подают москали.
Там, не сведущим, мозг выворачивает наизнанку.
Ukrainian написав: Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
Речь в том, что на их плечах идут "зелёные человечки".
Или под зарево градов пойдут беженцы, а за ними зелёные человечки.
В то же время "утку" уже запустили, что это оказывается с Донбасса оружие поставляют - правда не указал, что через и с помощью РФ, как коллективный тандем ФСБ РФ и КГБ Белоруси.
Хз як зараз кордони охороняють. Колись було стій стріляю, попереджувальний вистріл і вогонь на ураження. «Мігранти» швидко зникнуть в невідомому напрямку.
Трагедия в том, что их уже, с весны более десятка тысяч перешло.
Что-то только на Литву 4,5 официально. Среди которых было выявлено группы боевиков.
- А тут масть прикрыли.
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Kudrjavuy
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