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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7498749975007501
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:43

  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
:oops:
Речь в том, что на их плечах идут "зелёные человечки".
Или под зарево градов пойдут беженцы, а за ними зелёные человечки.
В то же время "утку" уже запустили, что это оказывается с Донбасса оружие поставляют - правда не указал, что через и с помощью РФ, как коллективный тандем ФСБ РФ и КГБ Белоруси.

Хз як зараз кордони охороняють. Колись було стій стріляю, попереджувальний вистріл і вогонь на ураження. «Мігранти» швидко зникнуть в невідомому напрямку.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:16

Как раз Вам стоит ознакомиться с той информацией, что подают москали.
Там, не сведущим, мозг выворачивает наизнанку.

  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
:oops:
Речь в том, что на их плечах идут "зелёные человечки".
Или под зарево градов пойдут беженцы, а за ними зелёные человечки.
В то же время "утку" уже запустили, что это оказывается с Донбасса оружие поставляют - правда не указал, что через и с помощью РФ, как коллективный тандем ФСБ РФ и КГБ Белоруси.

Хз як зараз кордони охороняють. Колись було стій стріляю, попереджувальний вистріл і вогонь на ураження. «Мігранти» швидко зникнуть в невідомому напрямку.

Трагедия в том, что их уже, с весны более десятка тысяч перешло.
Что-то только на Литву 4,5 официально. Среди которых было выявлено группы боевиков.
- А тут масть прикрыли.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7498749975007501
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