Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.
Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає прес-служба компанії.
"Укрзалізниця може бути прибутковою, і ми це довели. Жовтень компанія завершила з чистим прибутком у майже 575 млн грн, а за 10 місяців 2021 року отримала позитивний фінансовий результат - 113,5 млн грн.
Впевнений, що 2021 рік, на відміну від минулого року, нам вдасться завершити з прибутком", - сказав Камишін.
Він нагадав, що за 10 місяців минулого року компанія отримала 11,8 млрд грн збитків.
За 1 півріччя 2021 року - 1,4 млрд грн збитків.
"Показник EBITDA за 10 місяців 2021 року досяг 10,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за відповідний період минулого року.
При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці збільшився на 12% і становить 69 млрд грн. Найбільша частка доходу в структурі доходу від реалізації продукції - це доходи від вантажних перевезень, які за січень - жовтень 2021 року склали понад 57 млрд грн", - додали в компанії.
unicdima написав:Якщо олігархи вирішили повоювати з Зеленським то нехай, побачим, що з того буде.
"Насправді напруга наростала давно. Ще з лютого, коли ввели санкції проти Медведчука. Зеленський поламав статус-кво. І це було тільки питання часу, коли почнуться конфлікти", – пояснює логіку подій один із депутатів "Слуги народу".
"Раніше система була в тіньовий спосіб збалансована. Влада могла щось робити, але її дії можна було спрогнозувати. А Зе дістав з рукава козир РНБО, і всі трохи прифігіли. Можна сьогодні бути великою людиною, а завтра ходити під санкціям. Такого ніколи ще не було", – додає співрозмовник.
Тож коли на камери представники фінансово-промислових груп сміялись із закону про олігархів, атмосфера в кулуарних розмовах була не така весела. Адже ніхто не розумів, як далеко влада може дійти.
З іншого боку, після появи такого швидкого і дієвого механізму як санкції, частина і без того осмілілих соратників Зеленського остаточно втратила відчуття міри.
Наприклад, дехто із топів "Слуги народу" може спокійно телефонувати до бізнесменів і вимагати щось, погрожуючи санкціями. УП такі історії розповідали не криючись самі ж "слуги".
Зеля копіює поведінку Пуйла початку нульових - виграти війну, задавити олігархів, потім всі опозіційні медіа і політиків. Тільки не розуміє, що в нас немає таких халявних природних ресурсів, як там, щоб цементувати режим. Він вже набрид олігархам, розмахуючи гранатою, це початок кінця, особливо після неминучих віялових відключень і проблем з опаленням.
Тут не в олігархах справа. Порошенко повністю влаштовував Кремль , критика була але вона була порівно дозована і м’яка; Зеленський Кремль влаштовувати перестав, критики та лайна стало на порядок більше.
Ukrainian написав:Тут не в олігархах справа. Порошенко повністю влаштовував Кремль , критика була але вона була порівно дозована і м’яка; Зеленський Кремль влаштовувати перестав, критики та лайна стало на порядок більше.
Внутрішні зашквари влада робить сама, без Кремля. У Кремля своя робото - енергетична блокада. При Порошенко вона була за визволення Донбасу, при Зеленському за Медведчука. Не тільки олігархів зелені дістали своєю непередбаченностю і порушенням домовленостей, але й простих людей своєю несправедливістю, коли своїм зашкварникам нічого, а ворогам закон чи навіть беззаконня.
Ще одна бутусівська шиза. Пробратися в Донецьк, як мінімум за 15км від лінії фронту, штурмувати тюрму, крім тюремників у сусідньому будинку ще базується батальйон, вивільнити полонених і з ними пробитися назад до своїх. Для порохоботів прокатило.
Ще одна бутусівська шиза. Пробратися в Донецьк, як мінімум за 15км від лінії фронту, штурмувати тюрму, крім тюремників у сусідньому будинку ще базується батальйон, вивільнити полонених і з ними пробитися назад до своїх. Для порохоботів прокатило.
Ещё раз, уточните пожалуйста, из какого города РФ, Вы стучите по клавишам?
https://patrioty.org.ua/blogs/rosiiany- ... 98654.html "Росіяни, затямте: сунетеся в Україну – на вас чекатиме пекло! ЗСУ готові битись. Будемо убивати, палити, катувати... вгризатися у кожний метр Харкова, Маріуполя, Дніпра...", - ветеран субота, 13 листопад 2021, 9:31
"Річ не втім, що Росія попре, а вона, вірогідно, попре. ЗСУ готові битись.
Громадянське суспільство України готове битись.
Ми влаштуємо к*цапам пекло.
На всіх в'їздах до міст буде написано "Добро пожаловать в ад" - послухайте пісні Мацураєва.
Ми будемо убивати росіян, палити, катувати, вгризатися у кожний метр Харкова, Маріуполя, Дніпра, Слав'янська...
Навіть при привентивних ядерних ударах, армію срочників РФ тут чекає пекло.
У мене є сумнів тільки за політичне керівництво країни.
Росіяни сподіваються на те, що вони залякають Зеленського, мерів міст, українських олігархів, українських злодіїв у законі...
Війна спалить усіх, усіх.
Росії тут не буде.
Якщо почнеться війна в містах, то згорить усе.
Всі, хто не будуть на стороні України – згорять у вогні.
Спецназ ходитиме по ПознякахЖилБуд і квартирах-"гаманцях" Печерська ще до того, як російські танки дійдуть до Києва. А потім – горітиме все.
Ніхто не втече, бо збиватимуть літаки і росіяни, і наші.
Чечня і Афган здаватимуться всім дитячим садочком для всього світу, бо в Україні – атомні електростанцї, мільйони людей, що вміють і готові воювати.
Мільйони біженців штурмуватимуть кордони ЄС, як це було в 2014-му році. Такі ж мільйони штурмуватимуть кордони РФ. І в цьому хаосі будуть ще мільйони, які вбиватимуть росіян та усіх їх прихильників.
На території РФ почнуться теракти, будуть атаковані всі їх стратегічні об'єкти.
Навіть якщо весь світ відмовиться від України – ми вгризатимемося в нашу землю до кінця.