Откуда тогда уголь на электростанциях?
А гроші де?
Зе запустив їх по дорослому публічно у кафешкє на свої 100 днів.
Мабуть у Велюрі за гру піаніно не годують.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:50
Интересно, что "долги" по заработной плате углекопам в Украине исчисляются не месяцами, а годами:
Откуда тогда уголь на электростанциях?
А гроші де?
Зе запустив їх по дорослому публічно у кафешкє на свої 100 днів.
Мабуть у Велюрі за гру піаніно не годують.
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