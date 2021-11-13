Чергова порція пропагандонської маячні від платного порошенківського блогера-холуя Березовця.
Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?
Раніше батько Єрмака був грушником, не прокатило, тепер кегебешником. Закриття каналів Медведчука це тривалий процес і готувався ОП, то зробити це тайно від Єрмака неможливо, але порохоботи повірили. Відносини США, Британії, Турції стали набагато більш довірливими в сфері оборони та розвідки, але Єрмак агент ФСБ
Депутатка ще звинуватила Зеленського, щодо справи Майдану і втечі беркутівців до Росії, але справу Майдану розвалив саме Порошенко і саме при ньому причетні до розстрілів втекли до Росії.
Висновок один- треба бути хворим на голову щоб дивитися та поділяти погляди цих порохатих холуїв.
Так ніхто з порохоботів і не відповідає на питання, чому переважна більшість порохатих блогерів російськомовні?