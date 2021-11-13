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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7498749975007501 Додано: Нед 14 лис, 2021 10:18 Schmit

Повідомлень: 2479 З нами з: 08.09.09 Подякував: 47 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 14:04 Schmit написав:

Чергова порція пропагандонської маячні від платного порошенківського блогера-холуя Березовця.

Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?

Раніше батько Єрмака був грушником, не прокатило, тепер кегебешником. Закриття каналів Медведчука це тривалий процес і готувався ОП, то зробити це тайно від Єрмака неможливо, але порохоботи повірили. Відносини США, Британії, Турції стали набагато більш довірливими в сфері оборони та розвідки, але Єрмак агент ФСБ

Депутатка ще звинуватила Зеленського, щодо справи Майдану і втечі беркутівців до Росії, але справу Майдану розвалив саме Порошенко і саме при ньому причетні до розстрілів втекли до Росії.

Висновок один- треба бути хворим на голову щоб дивитися та поділяти погляди цих порохатих холуїв.

Так ніхто з порохоботів і не відповідає на питання, чому переважна більшість порохатих блогерів російськомовні? Чергова порція пропагандонської маячні від платного порошенківського блогера-холуя Березовця.Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?Раніше батько Єрмака був грушником, не прокатило, тепер кегебешником. Закриття каналів Медведчука це тривалий процес і готувався ОП, то зробити це тайно від Єрмака неможливо, але порохоботи повірили. Відносини США, Британії, Турції стали набагато більш довірливими в сфері оборони та розвідки, але Єрмак агент ФСБДепутатка ще звинуватила Зеленського, щодо справи Майдану і втечі беркутівців до Росії, але справу Майдану розвалив саме Порошенко і саме при ньому причетні до розстрілів втекли до Росії.Висновок один- треба бути хворим на голову щоб дивитися та поділяти погляди цих порохатих холуїв.Так ніхто з порохоботів і не відповідає на питання, чому переважна більшість порохатих блогерів російськомовні? unicdima

Повідомлень: 2041 З нами з: 10.06.19 Подякував: 85 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 15:03







Переборщили с "героизмом"



В 61-й отдельной егерской бригаде, которая входит в состав сухопутных войск ВСУ и несет службу в районе границы Беларуси, заявили, что военнослужащие планируют уничтожать мигрантов, если они проникнут на территорию Украины.



"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.



Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах".



Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".



"Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде.



Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст. Переборщили с "героизмом" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15518 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8661 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 15:04 unicdima написав: Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння? Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?

І не кажи, кляті порохоботи усюди. І в Белінгкет, і в західних виданнях WP, Politico,

Bloomberg... А тепері і в німецькому парламенті. Жах, як усі оббріхують нашого зезедента. І не кажи, кляті порохоботи усюди. І в Белінгкет, і в західних виданнях WP, Politico,Bloomberg... А тепері і в німецькому парламенті. Жах, як усі оббріхують нашого зезедента. Schmit

Повідомлень: 2479 З нами з: 08.09.09 Подякував: 47 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 15:09 Дуже дивний «олімпійський спокій» демонструє пан Зеленський у зв'язку з енергетичною кризою. У нас 2,5-3 тижні тому кількість вугілля на складах українських електростанцій була 800 тисяч. І ми казали, що це критично мало. Через два тижні, без морозів, запаси вугілля впали до 400 тисяч. У нас в Україні є 88 енергоблоків ТЕС. З 88 енергоблоків не працює 62. Левова частина з них не працює, бо вони знаходяться в умовах відсутності вугілля. Або у зв'язку з аварійними зупинками. Так само у ці критичні дні не працює 3 енергоблоки атомних станцій. Це – абсолютно безвідповідальна поведінка діючої влади, яка повністю провалила підготовку до опалювального сезону.





Бо гроші НАК «Нафтогаз», які ми їм залишили на перехідному періоді в 2019 році, – там було більше 2 мільярдів доларів, які мали бути спрямовані на закупівлю газу і закачку його у підземні сховища, – вони вкрали. Левову частину коштів, яка мала бути використана з енергетичної системи на закупівлю вугілля, вони вкрали, а зараз будуть шукати винних.





Ми готові взяти участь у створенні термінового штабу з подолання енергетичної кризи. Ми вважаємо що це відповідальність, а точніше безвідповідальність Зеленського, і ми не збираємося стояти осторонь!



https://www.youtube.com/post/UgkxKg0x2oOUA0VyW2HaPxftaGkpdbkJqBew



Щоб знали, кому сказати спасибі, коли почнуться віялові відключення чи щось гірше. Щоб знали, кому сказати спасибі, коли почнуться віялові відключення чи щось гірше. Schmit

Повідомлень: 2479 З нами з: 08.09.09 Подякував: 47 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 15:21 Вкладчик1234 написав: "В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах".

Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".

"Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде.

Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.

Сначала припугнули, чтобы не лезли, а то могут "перепутать" с диверсантами, потом политкорректно исправили.

Я бы так и сделал. Ибо нефиг. Сначала припугнули, чтобы не лезли, а то могут "перепутать" с диверсантами, потом политкорректно исправили.Я бы так и сделал. Ибо нефиг. Starikan 2 Повідомлень: 18453 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7498749975007501 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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