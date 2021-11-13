Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чергова порція пропагандонської маячні від платного порошенківського блогера-холуя Березовця. Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння? Раніше батько Єрмака був грушником, не прокатило, тепер кегебешником. Закриття каналів Медведчука це тривалий процес і готувався ОП, то зробити це тайно від Єрмака неможливо, але порохоботи повірили. Відносини США, Британії, Турції стали набагато більш довірливими в сфері оборони та розвідки, але Єрмак агент ФСБ Депутатка ще звинуватила Зеленського, щодо справи Майдану і втечі беркутівців до Росії, але справу Майдану розвалив саме Порошенко і саме при ньому причетні до розстрілів втекли до Росії. Висновок один- треба бути хворим на голову щоб дивитися та поділяти погляди цих порохатих холуїв. Так ніхто з порохоботів і не відповідає на питання, чому переважна більшість порохатих блогерів російськомовні?
В 61-й отдельной егерской бригаде, которая входит в состав сухопутных войск ВСУ и несет службу в районе границы Беларуси, заявили, что военнослужащие планируют уничтожать мигрантов, если они проникнут на территорию Украины.
"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах".
Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".
"Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде.
Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.
unicdima написав:Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?
І не кажи, кляті порохоботи усюди. І в Белінгкет, і в західних виданнях WP, Politico, Bloomberg... А тепері і в німецькому парламенті. Жах, як усі оббріхують нашого зезедента.
Дуже дивний «олімпійський спокій» демонструє пан Зеленський у зв'язку з енергетичною кризою. У нас 2,5-3 тижні тому кількість вугілля на складах українських електростанцій була 800 тисяч. І ми казали, що це критично мало. Через два тижні, без морозів, запаси вугілля впали до 400 тисяч. У нас в Україні є 88 енергоблоків ТЕС. З 88 енергоблоків не працює 62. Левова частина з них не працює, бо вони знаходяться в умовах відсутності вугілля. Або у зв'язку з аварійними зупинками. Так само у ці критичні дні не працює 3 енергоблоки атомних станцій. Це – абсолютно безвідповідальна поведінка діючої влади, яка повністю провалила підготовку до опалювального сезону.
Бо гроші НАК «Нафтогаз», які ми їм залишили на перехідному періоді в 2019 році, – там було більше 2 мільярдів доларів, які мали бути спрямовані на закупівлю газу і закачку його у підземні сховища, – вони вкрали. Левову частину коштів, яка мала бути використана з енергетичної системи на закупівлю вугілля, вони вкрали, а зараз будуть шукати винних.
Ми готові взяти участь у створенні термінового штабу з подолання енергетичної кризи. Ми вважаємо що це відповідальність, а точніше безвідповідальність Зеленського, і ми не збираємося стояти осторонь!
"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook. Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах". Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили". "Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде. Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.
Сначала припугнули, чтобы не лезли, а то могут "перепутать" с диверсантами, потом политкорректно исправили. Я бы так и сделал. Ибо нефиг.
Не мешайте кремлевским разгонять зраду)). Там "плохо" все: и застрелят мигранта - плохо. И пропустят -плохо. В методичке на "срана" не сказали как надо, чтоб "хорошо". Хотя по логике рупора, встретить рашистскую армию с объятиями и пойти по домам - однозначно "хорошо".