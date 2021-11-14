В 61-й отдельной егерской бригаде, которая входит в состав сухопутных войск ВСУ и несет службу в районе границы Беларуси, заявили, что военнослужащие планируют уничтожать мигрантов, если они проникнут на территорию Украины.



"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.



Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах".



Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".



"Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде.



Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.